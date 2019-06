Abito da sposa, a ciascuno il suo: come sceglierlo in base al fisico

Per una donna l’abito da sposa è il vestito per eccellenza, pensato, sognato nello sfoggio perfetto del giorno in cui pronuncerà il fatidico sì. Spesso, però, la fantasia di immaginarsi con il modello preferito, magari visto indosso ad attrici e modelle, si scontra con la considerazione che l’effetto ammirato non sarebbe lo stesso che si riscontrerebbe su di sé.

Come qualsiasi altro capo d’abbigliamento, infatti, (anzi, più di altri, considerandone l’importanza), l’abito da sposa deve essere scelto in base al proprio fisico, seguendo criteri che valorizzino pregi e nascondano eventuali difetti al fine di spiccare per eleganza e fascino nel giorno più importante della propria vita.

Abito da sposa, come sceglierlo in base alla forma del fisico

A sirena, stile impero, a tunica, aderente, ampio: i modelli di abiti da sposa sono innumerevoli come le fantasie delle donne che durante la prova davanti allo specchio di un camerino, sono anche chiamate a bloccare l’emozione e restare lucide per ammettere che quell’abito, per quanto incantevole, risulti sgradevole addosso al proprio fisico. Di seguito, una serie di consigli sui modelli adatti ad ogni fisico, da prendere in considerazione prima di avventurarsi nella ricerca dell’abito da sposa ideale e utili per non lasciarsi sopraffare dallo sconforto davanti all’infinità di proposte.

Abito da sposa per il fisico a clessidra

Per la sposa con vita sottile, fianchi e spalle in linea, seno prosperoso, il modello perfetto è quello a sirena, aderente al corpo e ampio dalle ginocchia in giù. Via libera alle scollature, anche sulla schiena.

Abito da sposa per il fisico a pera

Se la sposa è magra dalle spalle alla vita e formosa dai fianchi in giù, occorre bilanciare con un abito che riempia la parte superiore e valorizzi il resto del corpo. Sceglierne uno che abbia il busto ricco di dettagli, con le maniche morbide e lavorate, e la gonna ampia è la scelta giusta, ottima anche per mettere in risalto il punto vita.

Abito da sposa per il fisico a rettangolo

Proprio di chi è particolarmente magra e senza forme, il fisico a rettangolo va riempito con un abito voluminoso. Perfetto quello con la gonna a campana e ampie maniche anche lunghe (ma trasparenti, in caso di matrimonio estivo), da evitare abiti aderenti che risaltino la magrezza.

Abito da sposa per il fisico a mela

Le donne con un fisico tondo non dovrebbero puntare sui modelli che possano in qualche modo accentuare la mancanza del punto vita, ma scegliere il classico modello in stile impero che, stretto sotto il seno, lo valorizza e camuffa rotondità. Ottimo anche il modello a tunica, dritto su tutto il corpo e scollato con una forma a V che sfina il busto.

Abito da sposa per il fisico minuto

Le spose magre che non godono di una grande statura non dovrebbero provare gli abiti ampi, ricchi di strati di stoffa che appesantiscono la figura. Se i gusti lo permettono, originale sarebbe l’idea di un abito corto, altrimenti meglio scegliere un vestito lungo e lineare, lavorato nel busto e con un’ampia scollatura con effetto allungante. Fondamentale il tacco alto con plateau che, celato dalla lunghezza della stoffa, slancia anche la sposa meno slanciata.