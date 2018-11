Adriana Lima dice addio a Victoria's Secret: le foto più belle

Kendall, Gigi, Candice, Elsa e Sara. Le veterane c'erano tutte. E poi l'angelo per eccellenza, Adriana Lima, che ha calcato la passerella in lingerie per l'ultima volta. Dopo aver fatto tappa a Londra, Parigi e Shanghai, gli angeli di Victoria's Secret sono tornati a volare sopra New York, dove ieri sera è andata in scena la tradizionale sfilata annuale del brand di intimo più famoso al mondo.

Uno show evento, che quest'anno, oltre al solito drappello di bellissime, ha celebrato anche Adriana Lima, che ha appeso le ali di Victoria's Secret al chiodo. Mani sul cuore, body in pizzo nero e una mezzaluna argentata sulle spalle, la modella brasiliana, 37 anni, ha salutato il pubblico per l'ultima volta, inchinandosi commossa tra gli applausi.

Poi in un post su Instagram ha voluto ringraziare i fan e lo stesso brand di intimo: "Grazie per avermi mostrato il mondo, per aver condiviso i tuoi segreti con me e soprattutto per avermi dato non solo le ali ma per avermi insegnato a volare". La modella ha poi rivolto un saluto "ai migliori fan del mondo". Le sfilate di Adriana hanno segnato un'epoca. Era il 1999 quando la top brasiliana indossava per la prima volta le ali per entrare poi ufficialmente nella scuderia di Victoria's Secret l'anno seguente.