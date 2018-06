Alessandra Appiano, il dolore del marito: "Una malattia mentale feroce"

"Computer delle mie ridicole brame, dammi una mano. Prova tu a dire qualcosa, io non ce la faccio. Prova tu a dire cosa accade quando si perde la compagna con cui si sono condivisi 25 anni 'vivendo come due ragazzi', quando si è costruito un sodalizio di anime disperatamente allegro, in fuga dalle convenzioni".

Inizia così il lungo memoriale di Nanni Delbecchi sulla moglie Alessandra Appiano, morta lo scorso 3 giugno.

Il suicidio della scrittrice e giornalista 59enne ha lasciato sgomenti colleghi e amici, ma soprattutto suo marito che ha vissuto con lei le drammatiche settimane prima della tragedia, come racconta sul Fatto Quotidiano: "Tutto è raso al suolo in sette settimane per opera di una malattia mentale feroce, subitanea e violenta, un male che come un lapionaio spegne una per una le luci della persona che ogni giorno ti ha illuminato la vita".

Era in cura dal 17 maggio, ma il malessere l'ha travolta in poco tempo. "Eravamo certi che tutto si sarebbe risolto - si sfoga Delbecchi - Aveva le sue tristezze e le sue malinconie, certo, accentuate da una natura cui si alternavano spleen ed euforia. Era un'artista vera". Il gesto estremo in un hotel della periferia di Milano: "Dalla terrazza dell'ottavo piano ha guardato per l'ultima volta quella città che amava tanto".