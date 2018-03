Alessandra Mussolini senza filtri sullo scandalo baby squillo: "Perdonare mio marito? Ma chi perdona!"

Sono passati quattro anni dallo scandalo che ha stravolto la sua vita e quella della sua famiglia, e solo oggi Alessandra Mussolini riesce a parlarne con tranquillità, anche se è una ferita ancora aperta.

Nessun perdono per il marito, Mauro Floriani, giudicato colpevole di sfruttamento della prostituzione minorile dopo una lunga inchiesta su un giro di baby squillo a Roma, nel quartiere Parioli. "Perdonare mio marito? Mai sei matta? - ha risposto senza remore a Francesca Fagnani che l'ha intervistata nel suo 'Belve su Nove', come anticipa Libero - Si vive, non si perdona. Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?".

L'intervista in onda mercoledì 21 marzo alle 23:30 su Canale Nove.