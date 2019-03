Allenarsi col pancione: la personal trainer incinta spiega il fitness in gravidanza

Si chiama Kayla Itsines, ha 27 anni e da allenatrice di basket che era, ha deciso di dare una svolta alla sua vita professionale diventando una personal trainer di successo seguita da oltre 11 milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Adesso l’australiana è incinta, ma non per questo ha rinunciato ad allenarsi, anzi: forte della sua professionalità e di anni di esperienza, Kayla ha modificato il suo programma per adattarlo alla gravidanza a al pancione che cresce.

Allenarsi in gravidanza, i consigli della personal trainer

La sua bambina nascerà a maggio e nel frattempo Kayla Itsines dimostra alle future mamme come lei che il pancione non è un ostacolo al fitness, purché si adottino delle accortezze che non facciano male al nascituro.

“Ho cambiato la mia fitness routine. Uso pesi più leggeri e ho eliminato tutti i salti ad alta intensità, ma continuare ad allenarsi in dolce attesa è fondamentale. Per il corpo e per la mente”, ha dichiarato in un’intervista a E! Online Kayala alla 30esima settimana di gravidanza.

Gli squat possono essere praticati purché non siano profondi, come pure gli esercizi per il tronco, importanti per sostenere in particolare la colonna vertebrale: “Il tuo corpo, ricorda, porta a spasso un altro umano! Il mal di schiena e la gravidanza vanno spesso a braccetto”, ricorda l’istruttrice che precisa come l'obiettivo sia quello di mantenere la forma fisica, non perdere peso.

“Finché il medico dà l’ok, non c’è motivo di evitare l’esercizio fisico durante la gravidanza”, sostiene ancora Kayla che indica anche attività come camminare, nuotare o andare in bicicletta nelle alternative ottime per continuare a tenersi in forma.

Si allena in gravidanza, le critiche ricevute da Kayla Itsines

Ma per questa futura mamma non sono mancate le critiche per il modo di affrontare la gravidanza allenandosi quotidianamente. Qualcuno le ha chiesto se non sia il caso di smettere, se il costante allenamento non metta in qualche modo a repentaglio la salute della bambina, ma lei è certa della sua routine.

“No, non le sto facendo del male. La mia frequenza cardiaca non è superiore ai 150 battiti e sì, è possibile utilizzare i pesi durante la gravidanza”, la risposta della trainer che alle sue follower dà anche un consiglio: “Bisogna capire che durante una gravidanza e dopo il vostro corpo sarà diverso… Sono contraria all’ansia post parto nel dovere recuperare il corpo pre-bambino: non lo riavrai mai indietro, sarai una nuova persona”.