Aurora Ramazzotti: "Vivo sotto scorta per la minaccia dell'acido"

"Vivo sotto scorta per la minaccia dell'acido", così Aurora Ramazzotti ha svelato al Corriere della Sera come è cambiata la sua vita da una anno a questa parte.

Le intimidazioni sono arrivate in una mail anonima alla madre Michelle Hunziker, in cui si chiedevano soldi in cambio dell'incolumità di sua figlia. "Mia madre mi ha chiamata subito - ha raccontato Aurora - Stavo andando in università, ho avuto una specie di attacco di panico. La prima reazione è stata guardami attorno. Un attimo prima ero libera, da quello dopo non lo sono più stata".

Da quel momento è cambiato tutto, anche lei: "Da un giorno all'altro ho dovuto adattarmi a un'altra persona, che è la guardia del corpo che vive con me da allora. All'inizio ho preso le distanze da tutto: sono tornata da mia madre e non ho più visto nessuno. Avevo paura. Ora ho un equilibrio ma faccio il triplo dell'attenzione. Se penso a come ero, è assurdo". Ora ha un bodyguard che la segue ovunque: "Era impossibile dettarmi cosa fare. E' stato difficile entrare nell'impostazione mentale che sarebbe stato così per sempre. Oggi convivo con la consapevolezza del rischio, ma mi ha dato una scossa".

La vita va avanti e la sua energia non è messa certamente a repentaglio da certi farabutti. Da giovedì 17 maggio Aurora condurrà con sua madre "Vuoi scommettere?", su Canale 5, e si fa scivolare addosso le chiacchiere: "Non sono stati mia madre o mio padre a chiedere alla rete di prendermi, ovvio. Ma è vero che ho avuto una spinta con due genitori famosi. Lo è altrettanto che sono cresciuta respirando spettacolo: al mio posto chiunque farebbe lo stesso, avendo la mia passione e, penso, le mie capacità. Sarà il tempo a parlare".