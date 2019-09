Femmine, maschi o entrambi: ecco la linea di bambole ‘gender neutral’

Gli standard delle Barbie, un tempo strette in canoni di bellezza ‘perfetti’ e sempre uguali a se stessi, sono stati superati molte volte da modelli di bambole più vicine alla realtà, con l'obiettivo di mostrare ai bambini che le donne, come gli uomini, non rispondo criteri estetici univoci. Ora la Mattel, tra le più grandi case produttrici di giocattoli del mondo, si è spinta più in là lanciando il progetto “Creatable World”, ovvero una linea di bambole "gender neutral" che possono essere personalizzate dai bambini. Si potrà scegliere tra la gonna, i pantaloni o entrambi, ma anche tra capelli corti o lunghi.

Mattel lancia la linea di bambole ‘gender neutral’ da personalizzare

Secondo una nota diffusa dall'azienda, Creatable World offre ai bambini e alle bambine una “tela bianca” su cui creare i propri personaggi: “I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l’impatto positivo dell’inclusività, abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare una linea di bambole libera da ogni etichetta” ha affermato Kim Culmone Senior Vice President di Mattel Fashion Doll Design.

Mattel ha lavorato al progetto affiancata da un team dedicato di esperti, genitori, medici e, ciò che più conta, di bambini, per creare un’esperienza di gioco unica nel suo genere che consente di giocare come più si preferisce. “Nel nostro mondo, le bambole sono infinite come i bambini che giocano con loro”, si legge a corredo del video di presentazione pubblicato su Instagram: “Una linea di bambole progettata per tenere fuori le etichette e includere tutti”.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) 25 settembre 2019