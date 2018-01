Le infermiere ringraziano Belen sui social e si scoprono le donazioni "segrete"

Un piccolo giallo parte sui social e arriva fino all'ospedale Maggiore di Novara. Sul profilo Instagram della nota showgirl Belen Rodriguez è apparso infatti un messaggio di ringraziamento da parte delle infermiere del centro trapianti renale novarese.

Una cara amica di Belen è in cura presso l'ospedale

In molti si sono chiesti il perchè le infermiere abbiano voluto ringraziare la showgirl. Il motivo è semplice: come spiega una nota dell'ospedale Maggiore, una cara amica della Rodriguez è in cura presso il reparto di Nefrologia e Centro trapianti renale diretto dal prof. Vincenzo Cantaluppi. Per questo motivo negli ultimi mesi, senza farsi troppa pubblicità, la showgirl ha effettuato diverse donazioni a favore del reparto, tra cui alcuni televisori e alcune poltrone per chi deve effettuare le cure. Le operatrici del reparto hanno così pensato di ringraziarla pubblicamente per la sua generosità.

