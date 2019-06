Come si sceglie il bouquet da sposa? Ecco le dritte per non sbagliare

Il bouquet da sposa non è un semplice mazzo di fiori: quell’insieme di colori profumati da tenere in mano durante il rito più importante per la vita di una donna è un dettaglio tanto piccolo quanto determinante per la sposa, da scegliere con la stessa accortezza richiesta per l’abito, le scarpe, l’acconciatura, il trucco.

I professionisti chiamati a curare l’organizzazione delle nozze sono unanimi nel consigliare alcuni elementi da considerare quando si tratta di scegliere i fiori che comporranno il bouquet da sposa, nato come una sorta di amuleto che doveva scacciare gli spiriti maligni (in origine, infatti, era composto da erbe aromatiche come aglio e timo), ma anche come scrigno di un potere afrodisiaco in vista della prima notte di nozze. Oggi la simbologia si è notevolmente attenuata, ma la rilevanza del bouquet da sposa resta e, con lei, tutta una serie di accorgimenti utili per renderlo perfetto.

Il bouquet da sposa completa l’abito

Il vestito da sposa è determinante per la scelta del bouquet: se l’abito è piuttosto semplice meglio propendere per un mazzo di fiori elaborato, al contrario, in caso di abito importante, un bouquet più sobrio valorizzerà la figura. Anche la forma del bouquet non va sottovalutata. Sarà compatto e rotondo per abiti da sposa corti; con fiori grandi o con lo stelo lungo per abiti da sposa stile impero; a cascata per abiti da sposa con un lungo strascico. Determinante, poi, considerare la statura della sposa: più è minuta, meno voluminoso dovrà essere il bouquet.

Scegliere i fiori in base alla stagione dell’anno

Il consiglio viene dal dato di fatto che ogni stagione regala un’atmosfera diversa che non va alterata con odori che non le appartengono. Fondamentale è anche il profumo sprigionato dai fiori scelti (qui una guida sul loro significato) che deve evocare belle sensazioni alla sposa che li porterà con sé per tutta la giornata.

Bouquet da sposa, cosa dice il galateo

Secondo il galateo del matrimonio, il bouquet della sposa dovrebbe essere acquistato dallo sposo come l’ultimo regalo da fidanzato ed essere consegnato dalla suocera (mamma di lui) la mattina stessa delle nozze oppure essere consegnato direttamente dallo sposo all’ingresso della chiesa, poco prima che inizi la cerimonia.

Il tradizionale “lancio del bouquet” che nasce come buon augurio della sposa nei confronti delle sue amiche nubili, dovrà essere effettuato dalla sposa al termine del banchetto, prima del taglio della torta.