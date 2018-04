Carolyn Smith: "Perdo i capelli a ciocche ma non mi nascondo"

Non molla Carolyn Smith e continua a combattere la sua lotta contro il tumore al seno con la forza di sempre, quella che vuole trasmettere a tutte le donne che stanno affrontando il suo stesso dramma.

L'ultimo grande atto di coraggio il cambio di look. Per via della chemio, la coreografa e presidente di giuria di "Ballando con le stelle" si è rasata i capelli e si mostra con orgoglio. "Perdo i capelli a ciocche - ha rivelato al settimanale Oggi - Però non mi nascondo perché voglio dare forza a tutte le donne".

Un vero esempio Carolyn Smith, che nonostante le complicazioni della sua battaglia si lancia senza paura per donare forza, coraggio e speranza a tutti, con un unico scopo: togliere il tabù dalla parola tumore.