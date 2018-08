FOTO | Nicole Ceretta vince "Miss Roma 2018", ecco chi è la reginetta della Capitale

Ieri sera, a Cinecittà World, è stata eletta "Miss Roma 2018" ed oggi Nicole Ceretta si racconta a Roma Today. La sua vita e la sua carriera da modella sono agli inizi, ma il percorso compiuto finora è stato comunque intenso: delusioni superate grazie alla grande forza di volontà, conquiste ottenute a suon di piccole rinunce e determinazione, il futuro che fa ancora un po' paura.

La 18enne dell'Eur sogna di trasformare in lavoro la propria passione, proprio come alla sue età fanno tutti, proprio come a qualunque età tutti vorremmo continuare a fare. Nicole si ispira ad una "collega" particolare ed interessante, che sveleremo nel corso dell'intervista ma, soprattutto, è pronta per le pre-finali di Jesolo, che si svolgeranno dal 3 all'8 settembre.

- Oppure no, Miss Nicole?

- "Sono pronta alle pre-finali, anche se ancora non so esattamente cosa mi aspetta. Di sicuro prevedo alzatacce mattutine (ride). Sarà sicuramente una bella esperienza da condividere con le altre concorrenti".

- Ma se vi "odiate" tutte...

- "Anche io sapevo così, in effetti. Ma devo ammettere che, almeno nei concorsi a cui ho partecipato finora siamo state tutte abbastanza amiche. Ricordo ancora la comozione generale per "Miss eleganza", per lei abbiamo tutte applaudito spontaneamente e sinceramente. Odio, per fortuna, non ne ho visto ancora".

- Dalla fine all'inizio: come e perché ha cominciato?

- "Premetto che non pensavo assolutamente di diventare modella. Poi, una sera, parlando con una mia amica modella... Insomma mi ha convinto lei: "Provaci, vedi. Se ti piace continui, altrimenti no". E quindi da un anno e mezzo che ho intrapreso questo percorso. Mi è piaciuto sempre di più e quando si è presentata l'occasione di Miss Italia non ci ho pensato due volte".

- È stato tutto facile?

- "É stato tutto conquistato con impegno e determinazione: all'inizio ho ricevuto molti "no", poi sono arrivati i "sì". Se fai cento sforzi almeno una soddisfazione la ottieni. Certo ho dovuto rinunciare a qualcosa, a qualche uscita, ma ne è valsa la pena".

- In questo anno e mezzo quanto è cambiato?

- "È cambiato meno di quanto si possa immaginare. Ieri i miei amici, gli stessi di sempre, erano tutti lì per me. Sono stati felici dei miei progressi. Come i miei genitori, del resto".

- Eccoli: mamma e papà, dovevano sbucare prima o poi. Come l'hanno presa?

- "Inizialmente li vedevo titubanti, poi prima mamma, che ha avuto qualche esperienza in questo settore, poi papà, si sono convinti. Ora sono i miei primi sostenitori".