Niente Ambrogino d’Oro per Chiara Ferragni: la motivazione della Commissione

Niente da fare: Chiara Ferragni è stata esclusa dalla rosa dei candidati all’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza del Comune di Milano tradizionalmente consegnata il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, alle personalità che hanno dato lustro alla città.

Come riporta Milano Today, la commissione del Comune che vaglia le candidature, riunita da giovedì pomeriggio, ha bocciato la candidatura della fashion blogger di Cremona, ma milanese d'adozione, proposta da Forza Italia spiegando il motivo dell’esclusione.

"Non vogliamo divisioni su Chiara Ferragni, giovane madre e imprenditrice esemplare per innovazione e internazionalità” - ha commentato il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale - “Pensiamo sia più positivo per la città e più nelle sue corde che il Sindaco le chieda di dare la sua disponibilità per iniziative di carattere sociale rivolte ai giovani di Milano".

Ambrogino d’Oro 2018, Elio e le Storie Tese tra i vincitori

Tra gli insigniti dell'Ambrogino d'oro ci saranno invece il gruppo milanese Elio e le Storie tese, gli chef stellati Massimo Bottura e Claudio Sadler, lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati, la deportata 85enne Anna Szörényi, nata a Fiume e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, il ballerino di danza classica Jacopo Tissi, 23 anni stella del Bolshoi poi tornato alla Scala di Milano, la partigiana Laura Francesca Fabbri Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti, che aderì alla Resistenza già dai primi giorni.

Nel campo della scienza e della medicina riceveranno l'Ambrogino Marco Alloisio, responsabile di Unità Operativa Chirurgia toracica Humanitas, Alberto Mantovani, medico e immunologo. Per lo sport verrà premiato Alberto Fontana, ex calciatore.

Elenco completo vincitori Ambrogini 2018

1 Cavalli Sforza Luigi Luca

2 Radice Ulianova

1 Alloisio Marco

2 Bassetti Rocca Andreina

3 Bottura Massimo

4 Crivelli Filippo

5 Elio e le Storie Tese

6 Fontana Alberto

7 Mantovani Alberto

8 Polo Simona

9 Recalcati Massimo

10 Roia Fabio

11 Sadler Claudio

12 Szorenyi Arianna

13 Tissi Jacopo

14 Wronowski Francesca Laura

15 Zanè Fannj Diana