Chiara Ferragni e la foto con il pancione su Instagram: "Mai condivisa prima, ero insicura"

Spesso i post di Chiara Ferragni raccolgono su Instagram decine di commenti negativi da parte di utente che criticano la bionda influencer in maniera anche molto violenta, imputandole una serie variegata di presunte colpe.

Stavolta però i commenti sono tutti dalla sua parte. Su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato questa mattina una foto che la vede ritratta dalla 36esima settimana di gravidanza: in reggiseno e jeans bianchi, l’influencer mostra orgogliosa il suo pancione poco prima della nascita del piccolo Leone.

Uno scatto che risale appunto a un anno fa, ma che la Ferragni ha deciso di condividere soltanto adesso, spiegando perché.

“Questa sono io, esattamente un anno fa. Ero incinta di 36 settimane, a riposo nella casa di Los Angeles, con Mati e Fede vicino a me, pronta per incontrare il mio piccolino. Ricordo che a quel tempo decisi di non condividere questa foto e non perché avevo una macchia sui mie jeans bianchi. Mi sentivo insicura di mostrare il mio corpo in quel momento della gravidanza. Non mi sento sempre molto sicura di me e anche se ho una grande relazione con il mio corpo per la maggior parte del tempo, una gravidanza è un momento magico e difficile allo stesso tempo e a più livelli. Solo le donne che l’hanno provato possono capire. Ora, a un anno di distanza, tenendo in braccio la mia persona preferita al mondo, posso dire: corpo, sono orgogliosa di te. Per tutte le volte che hai fatto battere il mio cuore, per tutte le volte che mi ha amato, anche quando io non ti ho amato abbastanza. Per esserti ripreso ogni volta e per farmi sperimentare la vita, giorno dopo giorno. Per svegliarti ogni mattina. Ma soprattutto per aver creato la vita. Amare il proprio corpo è un processo lungo, ma voglio davvero incoraggiare tutti a dire qualcosa di carino per se stesse, ogni volta che vi guardate allo specchio. E’ così che inizia la rivoluzione della fiducia in se stessi. Amatevi voi per prime, anche gli altri vi ameranno