Chiara Ferragni super sexy all'anteprima romana del suo film (FOTO)

Che schianto Chiara Ferragni. Ieri sera all'Auditorium Conciliazione, in occasione della presentazione romana del suo film 'Chiara Ferragni - Unposted', diretto da Elisa Amoruso, la fashion influencer ha sfoggiato una mise elegante e sexy allo stesso tempo. Un lugno abito nero con spacco profondo che lasciava scoperta la spalla sinistra e le (tonicissime) gambe. Con lei, a farle da 'bodyguard', anche il marito Fedez. Assente invece il piccolo Leone, che la coppia ha preferito lasciare a casa probabilmente per evitargli lo stress della folla.

La presentazione della pellicola si è rivelata occasione per alcune considerazioni sul mondo della rete e, in particolare, sugli haters, fenomeno che rende tossico l'ambiente online. “Ho avuto haters sin dalla mia prima foto che ho fatto in vita mia. Cosa faccio? Cerco di rispondere in modo ironico, e trasformare il loro odio nei miei confronti facendogli capire che si può ridere insieme. L’importante è pensare a realizzare i propri obiettivi, e non si può dare importanza alle persone che cercano di mettersi sul tuo cammino”.

"Sono super emozionata - ha detto poi l’imprenditrice digitale intervistata in sala prima della proiezione del film - per me è stato pazzesco vederlo al cinema, e sapere che più di 170mila persone sono andare a vederlo. La cosa più bella è che smuova qualcosa nelle persone”.

E riguardo ai social media, parte fondamentale della sua vita e del suo lavoro, la Ferragni ha le idee chiare su come debbano essere usati: “Nei social media c’è un’ostentazione della parte più bella della propria vita - ha spiegato - Penso invece che sia molto importante far vedere anche le piccole difficoltà, che sono quelle che fanno maturare, ed è quello che ho fatto io”.