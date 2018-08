Tassa per chi ha meno di due figli: bufera sulla proposta

Due accademici cinesi hanno proposto una controversa idea per incoraggiare la natalità nel Paese che si trova ad affrontare il problema dell'invecchiamento della popolazione: costringere le persone con meno di due figli di pagare una quota a un "fondo di maternità".

Il suggerimento ha suscitato un furioso dibattito sui social in un Paese la cui popolazione ha subito drastiche politiche di pianificazione familiare da parte del Partito comunista, che per anni ha applicato la politica del figlio unico. Pechino ha ammorbidito le sue regole nel 2016, consentendo alle coppie di avere due figli, ma i tassi di natalità non si sono incrementati come si sperava e ci sono speculazioni secondo le quali il governo potrebbe ulteriormente allentare la pianificazione.

I due accademici hanno lanciato il loro suggerimento nell'edizione di martedì dell'agenzia di stampa Xinhua, una voce ufficiale di Pechino, chiedendo per coloro con età inferiore a 40 anni e con meno di due figli di contribuire annualmente a un fondo che dovrebbe contribuire ai costi familiari per le famiglie con più figli. "Quando la famiglia ha un secondo figlio o più, può chiedere un sussidio dal fondo come compensazione per la perdita di reddito che la donna e la famiglia sostengono durante il periodo di maternità", hanno scritto Liu Zhibiao e Zhang Ye, economisti presso l'Università di Nanchino. Ad alimentare il fondo ci dovrebbero pensare le persone con meno di due figli, pagando una quota annuale. Il suggerimento ha creato polemica e ironia su Weibo, il Twitter cinese. "Se il governo vuole incoraggiare la natalità, perché non fa inseminazioni artificiali per farci fare parti plurigemellari? O perché non autorizza la poligamia?" fa notare qualcuno a cui fanno eco commenti e battute simili.