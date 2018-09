Contraccezione d’emergenza, consigli e informazioni per affrontare la gravidanza

Nasce il primo sito Internet 'di prodotto' autorizzato dal Ministero della Salute che offre informazione scientifiche, dettagliate e facilmente comprensibili, sull'apparato riproduttivo della donna, sulla contraccezione in generale e quella di emergenza in particolare.

Cos'è l'ovulazione? Si può rimanere incinta ogni giorno del ciclo? Come inizia una gravidanza? Per prevenire una gravidanza indesiderata posso assumere, e quando, la pillola del giorno dopo? E se la gravidanza è già iniziata si deve assumere la contraccezione d'emergenza? A queste domande risponde www.ellaone.it, portale che prende il nome dall'omonimo farmaco per la contraccezione d'emergenza, la cosiddetta 'pillola del giorno dopo'.

Il sito - informa una nota - è stato creato da Hra Pharma e dedicato a ellaOne*, farmaco a base di ulipristal acetato e disponibile senza ricetta per le donne maggiorenni.

Il medicinale è infatti dispensato alle donne maggiorenni, come medicinale Sop (Senza obbligo di prescrizione) nelle farmacie e nelle parafarmacie; alle donne minorenni, attraverso la prescrizione medica da rinnovare volta per volta, esclusivamente nelle farmacie.

"La finalità del sito ellaOne* è informare correttamente le donne - dichiara James MacDonald, General Manager di Hra Pharma Italia - Per questo ricordiamo che è un medicinale destinato esclusivamente a un uso occasionale; non protegge da infezioni sessualmente trasmissibili e non deve sostituire l'uso corretto di un metodo anticoncezionale. Un messaggio in linea con il nostro approccio aziendale che è quello di fornire alle giovani donne una educazione sentimentale e sessuale che le aiuti a pianificare, gestire e decidere consapevolmente quando restare incinta".