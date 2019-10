In occasione della Giornata internazionale delle bambine, che si celebra ogni anno l’11 ottobre, OVS e Save the Children accendono i riflettori sui milioni di bambine e ragazze che, in Italia e nel mondo, si vedono negato il diritto alla propria infanzia e la possibilità di costruirsi il loro futuro. Questo l'obiettivo della campagna #LaMiaVoce. Dall'11 ottobre in esclusiva nei negozi Ovs e online si potrà acquistare una felpa realizzata in esclusiva per Save the Children, parte del cui ricavato sarà devoluto ai progetti di empowerment che l'organizzazione realizza in Italia e in altri paesi.

La felpa, che sarà disponibile in anteprima online a partire dal 10 ottobre, è bianca con la scritta “Wonder(ful) Woman” per la donna e “Wonder(ful) girl” per le bambine. Perché dietro ogni donna meravigliosa c’è una bambina meravigliosa. Ma non tutte le bambine hanno la possibilità di esprimere il loro potenziale. È questo il messaggio al centro della campagna, ideato attraverso un contest lanciato sui social da OVS lo scorso giugno, chiedendo ai follower di proporre una frase dedicata alle bambine di oggi e alle donne di domani.

Protagonista della campagna è l’attrice e scrittrice Chiara Francini, che in un video molto emozionante si ritrova a leggere una lettera scritta a sé stessa bambina, per ringraziarla di tutte le esperienze passate, delle sfide affrontate, della capacità di sognare in grande e di aver saputo accogliere l’aiuto di chi credeva in lei.