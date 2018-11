La donna che gira per la metropolitana con una volpe sulle spalle

In metro può capitare di trovarsi di fronte a qualsiasi stranezza. In quella di Mosca si aggira una donna che viaggia con una grossa volpe “appollaiata” sulle spalle, come se niente fosse.

L’insolita visione è stata documentata tra stupore e ironia sui social network, dove foto e video dell’inedita coppia stanno circolando da giorni.

In tanti sono rimasti sorpresi e hanno ironizzato sul fatto, divertendosi con giochi di parole e freddure. Altri invece si sono detti preoccupati per l’animale, che poteva risultare pericoloso per gli altri passeggeri della metro.

Il sito rt.com ricorda comunque che, sebbene vedere una donna con una volpe sulle spalle possa risultare sorprendente, in Russia non lo è poi così tanti, visto che le volpi sono spesso addomesticate.