Il dramma di Elena Sofia Ricci: "Abusata a 12 anni da un amico di famiglia"

"Ora che mia mamma è venuta a mancare posso parlare con libertà". Elena Sofia Ricci ha deciso di togliersi quel macigno dallo stomaco dopo tutti questi anni e in un'intervista a Libero svela di essere stata abusata da ragazzina.

"A 12 anni sono stata abusata - ha rivelato - Non l'ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia". L'orco in casa, un'esperienza drammatica e purtroppo comune: "I casi come il mio sono molti e non tutte riescono ad uscirne - ha spiegato l'attrice - Io stessa non ne sono ancora fuori del tutto: è come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso".

Un passato difficile Elena Sofia Ricci, che aveva già parlato di altri momenti bui attraversati durante la sua giovinezza, superati grazie all'analisi, alla fede e a suo marito Stefano Mainetti, sposato nel 2003.