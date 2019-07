Essere Elisabetta (Franchi): la vita della stilista su Real Time

“Vendevo intimo al mercato. Mi svegliavo alle quattro, montavo il banco e con il freddo e con la pioggia, ero qui.” È così che si presenta Elisabetta Franchi dopo 20 anni di carriera, 310 dipendenti, 117 milioni di euro di fatturato, 74 negozi in tutto il mondo e 1,5 milioni di follower. Una donna che si emoziona e sa emozionare. Perché la sua vita stessa è un’emozione. Vissuta pienamente senza risparmiarsi, con un solo obiettivo: realizzare i sogni di una bambina che nella moda ha sempre visto il suo mondo e la sua essenza più vera. Un desiderio che è diventato realtà. Il documentario 'Essere Elisabetta', prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia, sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati al servizio DPLAY PLUS (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e andrà in onda in prima visione TV free a settembre su REAL TIME (canale 31).

Essere Elisabetta, anticipazioni

Il racconto inizia con le immagini del 20th Anniversary Party, la festa di celebrazione del ventesimo anniversario del brand, per concludersi con la sfilata autunno/inverno. La narrazione alterna la coinvolgente vita privata della stilista e designer, alla vita lavorativa in preparazione della sfilata.

Anima del brand omonimo, Franchi è riuscita a conquistare l’universo femminile grazie al suo stile e alla sua creatività: un successo frutto di una grande passione, di uno scrupoloso studio del prodotto, di un’assoluta dedizione al lavoro e di una buona dose di concretezza. Un percorso che ha origine a Bologna, città in cui Elisabetta nasce nel 1968, quarta di cinque figli di una famiglia bolognese di umile estrazione, guidata da una madre che cresce da sola i bambini: anni dopo Elisabetta ricorda come proprio l’assenza di un padre e le difficoltà economiche, la passione e la determinazione di una rivalsa l’abbiano portata a seguire il suo sogno con caparbietà, senza arrendersi di fronte alle difficoltà della vita.