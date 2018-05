Festa della mamma, le frasi più belle per dirle “ti voglio bene”

Domenica 13 maggio tutte le mamme sono strette in un unico grande abbraccio che trova nel giorno a loro dedicato l’affetto di chi la celebra come la donna più importante della propria vita.

Lungi da ogni retorica, la mamma dovrebbe essere destinataria ogni giorno dell’anno della considerazione che merita. Un bacio, una carezza, un sorriso se si ha la possibilità di vederla quotidianamente, oppure una telefonata o un messaggio che chieda “come stai?” se la lontananza alimenta una distanza solo fisica, sarebbero gesti semplici ma sufficienti a dimostrarle l’affetto e la gratitudine per lei.

Tuttavia, un po’ per indole caratteriale, un po’ per disattenzione, può capitare di peccare di trascuratezza nei suoi confronti, motivo per cui la Festa della mamma diventa l’occasione irrinunciabile per farla sentire almeno per un giorno, protagonista della nostra giornata, anche solo con un sms o un messaggio su WhatsApp.

Se le parole mancano, se la fantasia di formulare pensieri in grado di esprimere il sentimento più puro che c’è scarseggia, ecco un elenco di frasi e di citazioni perfette per esprimere tutto l’amore verso l’unica presenza certa della nostra esistenza: la mamma.

Festa della mamma, le frasi di auguri

- “Grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie per la persona che mi hai fatto diventare, grazie per esser la mia mamma. Auguri”

- “Tu la persona più bella, tu la cosa più importante, tu il mio più grande amore. Auguri mamma”

- “Un piccolo pensiero per dimostrarti il più grande amore che provo. Auguri mamma”

- “Per tutti gli innumerevoli modi in cui, senza bisogno di parole, sai donare amore alla nostra famiglia, ti amo e ti stimo più di quanto le parole possano esprimere”

- “E’ naturale che una moglie meravigliosa come te sia capace di essere anche una madre meravigliosa! Buona festa della mamma, con tutto il mio amore”

- “Alla mia mamma che sa fare della vita, con tutte le sue imperfezioni, un mondo di gioia e di serenità. Buona festa della mamma, con tanto affetto”.

