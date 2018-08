UeD, Francesca Del Taglia nuda: "Questo è un corpo post parto, tra sangue, dolore e orgoglio"

"Ho voluto pubblicare questa foto perché è bene che tutti sappiano cos’è davvero un post parto. Siamo troppo abituate a vedere super donne perfette già dal giorno del parto, ma la verità non è questa, la verità è che ti senti distrutta, per il dolore, per la stanchezza, sia emotivamente che fisicamente. Ti senti intrappolata in un corpo che non è il tuo". Francesca Del Taglia, 29 anni, ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', si mostra sui social a due giorni dalla nascita del piccolo Zeno, secondogenito avuto da Eugenio Colombo.

"Questo è un corpo post parto"



Francesca ha partorito nella mattinata di giovedì. Per lei si tratta del secondo parto dopo la nascita di Brando, avuto nel 2013. "Questo è un corpo post parto, questa è l'immagine che vedo allo specchio - scrive in un post pubblicato su Instagram - Il seno dolorante e pieno di ferite, perché non puoi accettare di non poter allattare tuo figlio, nonostante tu lo sapessi già, ma non ti dai per vinta, non ti importa del sangue e del dolore perché sai che anche una sola goccia di colostro può far bene a tuo figlio, quindi provi provi provi.. fino alla lacrime, e ti senti felice nonostante tutto.".

"Dobbiamo essere fiere di essere donne"

E ancora: "Per non parlare della pancia, tralasciando il dolore, la pancia, che non ti senti faccia più parte del tuo corpo e pensi che non si riprenderà mai e forse sarà proprio così"

"Tu non sarai più la stessa, porterai segni, cicatrici, scoprirai un'altra te. Ma dobbiamo dire grazie al nostro corpo, urlarlo perché quella sarà la cicatrice più importante della tua vita, quella che quando ti guarderà , sembrerà ti faccia quasi un sorriso, quella che ti ricorderà per sempre che da lì è uscita la cosa più bella che potessi mai fare. Dobbiamo essere fiere di essere nate donne, con tutte le nostre debolezze. E ricordate, quando ci mettiamo il cuore siamo più forti di qualsiasi uomo. In noi donne tutto è cuore, perfino la testa"