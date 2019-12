Francesca Pascale sempre più 'sardina': "Silvio arrabbiato? Sorrido"

E' con un commento pubblicato su Instagram che Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi risponde della presunta ira dell'ex permier dopo il suo troppo celato endorsement alle “Sardine” capitanate da Mattia Santori. “Leggo che Silvio Berlusconi si sarebbe arrabbiato per le mie dichiarazioni. Sorrido”, scrive Pascale, che in un'intervista all'Huffington Post aveva detto: "Guardo con interesse alle sardine vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi. Mi auguro non facciano come i grillini”.

A chi ha lanciato la notizia sulla possibilità Berlusconi non stia apprezzando le sue recenti uscite, Francesca risponde: “Se avessi voluto nascondere la mia visita a Napoli non l'avrei pubblicata su Instagram. Lo dico per amore della verità: ero lì nella mia amata Napoli, la città per me più bella del mondo, a festeggiare l'Immacolata con le mie sorelle come da tradizione familiare. Ringrazio invece, il senatore Gasparri per la correttezza nei miei confronti. Pur avendo sensibilità diverse ha dimostrato rispetto per le mie idee”.

La compagna di Berlusconi ha mostrato la sua vicinanza al neonato “fenomeno” postando sempre su Instagram anche un quadro di Magritte, della serie 'l'uomo con il cappello', “modificato” per l'occasione con una sardina tra cappello e collo. Non è ancora chiaro se sabato prossimo sarà in piazza San Giovanni per il nuovo flash mob del movimento.