Gina Lollobrigida: "Violentata a 18 anni da un calciatore della Lazio"

Mesi fa, quando lo scandalo molestie travolse il mondo del cinema, confessò di aver subito abusi da giovanissima. Ora Gina Lollobrigida rivela dettagli ancora più inquietanti.

Un racconto terribile, che l'attrice 90enne affida a Libero Quotidiano. Ad abusare di lei, appena diciottenne, un calciatore della Lazio di cui però non rivela il nome: "Mi vergognavo da morire e avevo paura, ma ero impotente: non riuscivo a muovermi, a coprirmi, a urlare. Questo sogno mi ha perseguitato ogni notte per decenni".

"Questa vergogna me la sono portata dietro come un bagaglio pesante - spiega - Mi sentivo distrutta e mi sposai in fretta con quello che fu mio marito per superare il trauma, non per amore. Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata. Ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare. Per andare avanti. Ero vergine".

Quell'uomo, che cercava di dimenticare in tutti i modi, lo rincontrò un anno dopo e fu terribile: "Decise di rivelarmelo: aveva abusato di me. Restai sconvolta non solo da quella verità, di cui dentro di me ero sempre stata cosciente, ma dalla cattiveria di quell'uomo, di cui ero anche stata innamorata un tempo". Infine, sul tema molestie, precisa: "E' necessario distinguere lo stupro o la molestia dalla proposta indecente fatta sotto la promessa di un beneficio. La violenza sessuale è ben altra cosa. Da quella non ci si può sottrarre. Viene subita. Senza scampo. Quel senso di vergogna non può essere lavato via. E questo è il dramma della mia vita".