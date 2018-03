Giornalista esclusa per la minigonna troppo osè? La replica della Bbc

“Una montatura”: così la Bbc smonta la polemica sorta in relazione all’esclusione della giornalista Helen Skelton dal team degli inviati della tv in vista dei Giochi del Commonwealth, in programma in Australia il mese prossimo.

Nelle ultime ore i tabloid britannici avevano addotto il motivo della scelta agli abiti e alle minigonne indossate dalla 34enne a bordo piscina nei collegamenti delle Olimpiadi di Rio 2016, ma l’emittente pubblica quieta gli animi riportando ragioni di budget, ridimensionato anche per la relativa importanza sportiva dell'evento.

Dal canto suo, la diretta interessata tace, ma i beninformati citati dai tabloid assicurano che sia stata esclusa senza spiegazioni e sia piuttosto triste per l’accaduto.

Fine della vicenda? È lecito pensare di no... Si attendono sviluppi.