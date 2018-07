La giornata del bacio! 5 buoni motivi per celebrarla come si deve

Simbolo per eccellenza di amore e d’affetto, il bacio è la dolce effusione che mette d'accordo tutti, uomini e donne di ogni età, per la semplice e significativa capacità di esprimere la dolcezza di un sentimento.

Per dare la meritata risonanza alla bellezza del gesto tanto diffuso quanto spesso trascurato nella pregnanza del suo significato, nel 1990 in Gran Bretagna è stata istituita la giornata mondiale del bacio, celebrazione che il 6 luglio è considerata in molti altri paesi.

Ecco, allora, 5 buoni motivi per apprezzare il bacio quale toccasana per la vita di ognuno, anche del più allergico alle tenere affettuosità. Perché un bacio fa bene a tutti: provare per credere!

. Rinforza il sistema immunitario. In 10 secondi può trasmettere 80 milioni di batteri, secondo gli esperti della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, rinforzando così le nostre difese immunitarie.

- L'esperta Andréa Demirjian nel suo libro" Kissing: Everything you ever wanted to know about one of life's sweetest pleasures" elenca altre virtù del bacio: combatte dolori come quello mestruale e il mal di testa grazie al suo effetto vasodilatatore, abbassa la pressione, migliora l'umore mettendo in circolo ormoni 'della felicità' e sostanze che fanno bene al cervello come al resto del corpo, quali serotonina, dopamina e ossitocina, e infine aumentando la salivazione aiuta a combattere la carie.

- Combatte lo stress perché riduce i livelli di cortisolo, proprio considerato 'l'ormone dello stress'.

- Allena i muscoli facciali ed è quindi un antirughe, perché scondo uno studio inglese, richiede il coordinamento di 146 muscoli, tra cui 34 facciali e 112 posturali.

- Migliora l'autostima e in una coppia fa da 'termometro' della relazione.