Giovanni Angiolini è il medico più bello d’Italia: sui social le donne sono pazze per lui

Eletto a furor di popolo (social) il medico più affascinante d’Italia, Giovanni Angiolini non ha niente da invidiare a divi come Raoul Bova o Gabriel Garko.

Laureato in medicina con 110, specializzato in ortopedia e traumatologia, master ed esperienze in giro per l’Italia, il sardo Giovanni Angiolini - ex concorrente del Grande Fratello 2015 - è diventato un vero e proprio divo social quando ha pubblicato su Facebook una sua foto in camice dietro la scrivania per annunciare una collaborazione con uno studio medico di Cagliari.

Sotto la foto migliaia di commenti, soprattutto da parte di donne. “Dottore credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato”, è uno dei tanti messaggi tipo che si leggono.

“È stato tutto inaspettato, il post che ho messo sulla mia pagina Facebook era per pubblicizzare il mio nuovo ambulatorio. Non potevo aspettarmi tutte queste condivisioni e commenti, leggeri, carini e scherzosi”, ha raccontato Angiolini a Castedduonline. C’è chi addirittura si è detta pronta a “farsi del male” pur di finire sotto le sue mani e lui replica serafico: “Non credo che nessuna donna voglia davvero fratturarsi le gambe, anche perché dopo l’intervento la manderei dritta dritta in Psichiatria”.

Angiolini comunque ci tiene a mettere dei paletti, come spiega il sito: “Il lavoro è sempre serio, i momenti scherzosi ci stanno in tv come sui social - dice - L’esplosione delle condivisioni ha fatto sì che la pubblicità aumentasse, ma non credo che chi arriverà nel mio studio lo farà perché cerca un tronista o un personaggio tv, ma perché vuole affidarsi a un professionista serio”.

Per chi se lo stesse chiedendo, comunque, il dottor Angiolini è felicemente fidanzato con “Nieves, una psicologa spagnola”.