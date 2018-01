A 18 anni vince 250mila dollari come miglior divulgatrice scientifica grazie a Youtube

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Hillary Diane Andales, 18enne delle Filippine, ha vinto il Breakthrought Prize, conosciuto come l'Oscar della scienza e assegnato dai grandi della Silicon Valley alle menti più promettenti nel campo della fisica, matematica e scienze umane.

La ragazza, che era alla sua seconda partecipazione, è riuscita in un video di tre minuti pubblicato su Youtube a illustrare la teoria della relatività, impresa che le è valsa la vittoria di una borsa di studio di 250mila dollari messa a disposizione dalla organizzazione creata dal fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.

Hillary ha approfondito il concetto di "sistema di riferimento": "Due osservatori - spiega la ragazza nel suo video - posti in sistemi di riferimento diversi percepiranno versioni diverse della stessa realtà e vedranno un sei o un nove in base al luogo in cui si trovano".