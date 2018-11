Jill Cooper, 'Una vita tutta mia' alla seconda ristampa. Tutti i vip alla presentazione del libro

Da regina del fitness a scrittrice. Jill Cooper debutta in libreria con 'Una vita tutta mia', romanzo incentrato su un viaggio di rinascita al femminile, dalla violenza all'emancipazione, e già alla seconda ristampa in 40 giorni. Ieri sera, alla libreria Note Book dell'Auditorium, la presentazione moderata dalla giornalista di 'Io Donna' Angela Cotticelli. Tra i volti noti accorsi all'evento, anche la showgirl Antonella Elia, l'attrice Roberta Garcia e la tutor di 'Detto Fatto' Elisa D'Ospina.

Una vita tutta mia - La trama

Elizabeth Cole è la protagonista. A meno di vent’anni lascia gli Stati Uniti per l’Italia, sulle tracce di un grande amore che forse era solo un abbaglio. Poi decide di non partire più, affascinata dai colori e dal calore di Roma, che diventa la sua casa; conquistata da un uomo con cui sperava di ritrovare le emozioni di quel primo amore, e che invece si rivela un incubo. Da quella storia, Elizabeth ha tratto il peggio e il meglio della vita: da una parte, umiliazioni e maltrattamenti; dall’altra, una bambina splendida e dolcissima. Ha toccato il fondo, ma ha avuto il coraggio e la forza di salvarsi, per amor proprio e per amore di sua figlia, dicendo basta a quell’inferno e decidendo di ricominciare da zero. Sola in un Paese straniero, abbandonata dalla sua famiglia americana, tormentata dalle vendette di colui che ormai è Mr Ex: non è facile per Elizabeth ritrovare una propria identità e la fiducia in se stessa.

La lotta alla violenza sulle donne

Un tema davvero attuale poiché domenica si è celebrata la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e proprio oggi è arrivato in Aula il Decreto Legge Codice Rosso promosso dai ministri Bonafede e Bongiorno a sostegno delle donne vittime di violenza.

Secondo l’Istat, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Un totale di 6 milioni 788 mila. Un dato che si riferisce a coloro che hanno denunciato. Probabilmente, quindi, solo la punta di un iceberg.

Ma questo romanzo è anche la storia di una rinascita: Elizabeth sa che il futuro di sua figlia dipende da lei e sa che il destino esiste, così come i miracoli e le seconde chance. Uno squillo di telefono può darti il successo; uno stop al semaforo può riportarti a un amore mai dimenticato.

Chi è Jill Cooper, biografia

Jill Cooper, nata a Wichita, Kansas, e cresciuta in Florida, ha studiato alla New York University e si è laureata in Economia e commercio a Roma. Esperta di fitness, è stata consulente e insegnante per alcune delle trasmissioni italiane più seguite: Amici, Grande Fratello, Verissimo, Maurizio Costanzo Show, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Forum e Buona Domenica. Ha partecipato all’edizione 2017 di Pechino Express, arrivando in finale. È tutor di Detto Fatto su Rai2.

Ha scritto cinque libri sul benessere e l’antinvecchiamento, e dal 2013 è diventata un vero e proprio brand di wellness, beauty e fitness sul canale digitale HSE 24. È l’ideatrice del metodo di allenamento SuperJump. Questo è il suo primo romanzo.Jill vive con il marito Alessandro, la figlia Veronica e i loro fantastici pelosi, Spunk e Lilly, tra Roma e Fuerteventura. Quando non scrive, sta sicuramente facendo sport.