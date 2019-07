Kasia Smutniak compie 40 anni: "Fiera delle rughe, non voglio ritoccare le foto"

Ci sono donne spaventate dal tempo che passa e donne che invece fanno degli anni il loro punto di forza, come Kasia Smutniak, che alla soglia degli 'anta' rivela di sentirsi finalmente "sexy".

"Sono fiera delle rughe, esigo che vengano rispettate - ha dichiarato in un'intervista a Io Donna - Sono felice di questo nuovo corpo di donna quarantenne e non voglio che le mie foto vengano ritoccate". L'attrice, che il 13 agosto compirà 40 anni, ha poi aggiunto raccontato di aver riscoperto la sua femminilità grazie ad alcuni film: "Sono cresciuta in una famiglia militare, figlia unica di un generale d'aviazione, ero sempre in mezzo ai maschi, ho interpretato anche un maschio, però mi sento molto femminista. Arrivata ai 40 anni mi sono presa la libertà di dirmi: 'Sai che mi piaccio anche sexy?'. Per la pellicola di Paolo Sorrentino 'Loro' mi sono addirittura spogliata. Pensa che cambiamento".

E dopo i 40 si ferma per un po': "Il 2019 non sarò sul set. Ho deciso di staccare. Ma devo comunque promuovere due film e una serie girati l'anno scorso. Avrò più tempo per la famiglia".