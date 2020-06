Instagram, Kasia Smutniak lancia un filtro che simula la vitiligine

Un nuovo filtro Instagram come messaggio di forza e accettazione di se stessi. E' #Beautyligo, realizzato dall'attrice Kasia Smutniak, che simula le macchie da vitiligine, rendendo particolare e diverso, e perché no, bellissima o bellissimo chiunque lo utilizzerà, partendo dal principio che nella diversità regna una bellezza autentica, personale e unica. È trascorso un anno da quando l'attrice, con un post social, ha raccontato la sua esperienza con la vitiligine. Un gesto che in molti avevano apprezzato.

"Quel momento di timore e di incertezza per il 'dopo' - confessa la Smutniak - non lo scorderò mai. Da un lato ero fiera di aver mostrato una nuova me, dall'altro avevo paura di non essere accettata, nel mio lavoro per esempio, o di sentirmi derisa, osservata. E sapete cosa è successo dopo? Nulla. Non è successo proprio nulla. O meglio, nulla di eclatante. Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione. E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te".

Da quell'esperienza l'attrice matura l'idea del filtro Beautyligo: "Un giorno ho pensato che esistono centinaia di filtri Instagram che ti rendono più bello, più brutto, più gatto, più astronauta o più non so che cosa, perché non fare un filtro di bellezza che ti fa vedere come saresti con la vitiligine? E così mi sono messa al lavoro per realizzare il mio filtro di bellezza #Beautyligo e sarei felice se lo provassimo tutti, in omaggio alla bellezza della diversità. Un tema che, vitiligine o no, mi sta molto a cuore", conclude la Smutniak.