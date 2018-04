Kate Middleton in clinica, in arrivo il terzo royal baby

L’annuncio della terza gravidanza della duchessa di Cambridge è stato dato lo scorso settembre, a pochi giorni dalle commemorazioni del ventesimo anniversario della morte di Lady Diana. Tuttavia, salvo che per i primissimi mesi di gravidanza, la duchessa si è sempre presentata agli eventi ufficiali , durante i quali ha sfoggiato la dolce rotondità con la consueta grazia sempre lontana da ogni forma di ostentazione.

“Sua Altezza Reale, la Duchessa di Cambridge, è stata ammessa al St. Mary’s Hospital di Londra, nel distretto di Paddington, stamattina presto”, si legge nella nota diffusa nelle ultime ore. Ancora mistero sul sesso del bebè, ma è già partita la sfida al toto-nome. Nei mesi scorsi, infatti, i bookmakers si sono scatenati sulle varie possibilità: se fosse femmina, Alice è il nome favorito (così si chiamava la madre del principe Filippo e pure una bis nipote della regina Vittoria), seguito da Vittoria , Mary e Alexandra nel caso di una femminuccia. Se, invece, per George e Charlotte si tratterà di un fratellino, potrebbe anche chiamarsi Albert , ma pure Henry e James.

Kate Middleton, moglie del principe William, è stata ricoverata questa mattina all’ospedale St. Mary’s di Londra per la nascita del terzo figlio. Lo ha reso noto Kensington Palace. La duchessa di Cambridge aspetta il terzo figlio, dopo aver avuto il principe George e la principessa Charlotte.

