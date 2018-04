Kim Kardashian, nudo integrale per il calco del suo corpo

Kim Kardashian si è messa completamente a nudo per produrre il flaconcino del suo nuovo profumo. “È una fragranza incredibile – ha dichiarato a Business of fashion – odora proprio di me”.E infatti per produrre Kkw Body, la Kardashian si è fatta un calco dal quale è stata poi prodotta la bottiglietta.

L'operazione è stata documentata step by step sui social pubblicando scatti ad alto tasso erotico: una geniale trovata di marketing. E la modella Chrissy Teigen l’ha presa in giro: “Ah sì, Kim? Lancerò anch’io un profumo per farti concorrenza. Farò un calco del mio corpo gigantesco, così conterrà il doppio del profumo! Così quando lo compra la gente ne avrà molto di più!”.