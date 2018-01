L'Oreal licenzia la modella con l'hijab: colpa di un tweet contro Israele

Tempo fa L'Oreal aveva annunciato la scelta di una testimonial araba, Amena Khan, per nuova linea di shampoo. La modella appariva con indosso l'hijab, il tradizionale velo indossato dalle donne di religione musulmana, scelta che si poneva come una svolta rivoluzionaria nel campo della pubblicità.

Adesso, però, l'accordo si è interrotto a causa di tweet da lei pubblicati qualche anno prima.

Come spiega il Corriere della Sera, il sito The Daily Caller ha esaminato l'attività passata della modella nei social media e ha scoperto che nel 2014 Amena Kahn ha scritto tweet di grande violenza contro Israele, definito uno “Stato terrorista”.

Nonostante abbia tentato di cancellare i tweet duramente criticati la giovane trentenne, che su Instagram conta 579,000 follower, il 23 gennaio in un post su Instagram ha annunciato il suo ritiro dalla campagna pubblicitaria.

“Sono profondamente dispiaciuta per il contenuto dei tweet che ho scritto nel 2014 e per la rabbia e il dolore che hanno causato. Promuovere la diversità è una delle mie passioni, non discrimino nessuno. Con grande rammarico mi ritiro dalla campagna perché il dibattito che adesso la circonda distoglie dai sentimenti positivi e inclusivi che ne erano all'origine” ha fatto sapere su Instagram la donna.

Pronta la risposta della L'Oreal: “Il nostro impegno è verso la tolleranza e il rispetto nei confronti di tutti i popoli. Siamo d'accordo con la decisione di Amena”.