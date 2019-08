La vita di Lady Diana diventa un musical a Broadway

La vita di Lady Diana diventerà un musical a Broadway. A più di vent’anni dalla morte della “Principessa del popolo”, lo spettacolo sulla donna che “ha sconvolto i Reali” e “scelto di essere senza paura e per questo è diventata senza tempo” (così viene presentata Diana nella locandina dello show) debutterà a New York a marzo 2020. Al momento non sono previste recite nel Regno Unito.

Il musical è scritto da Joe Dipietro e David Bryan, vincitori di un Tony Award per il musical “Memphis", e diretto da Christopher Ashley, che ha vinto un Tony per "Come from away”. Nel cast ci sono Jeanna de Waal (Lady Diana), Roe Hartrampf (il Principe Carlo), Erin Davie (Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye (la Regina Elisabetta).

Un musical a Broadway su Lady Diana: la trama

Il musical prende il via dal 1981, poco prima del matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo il 29 luglio nella Cattedrale di Saint Paul. Subito dopo le nozze, la giovane principessa si ritrova con un marito scostante, la difficile vita di corte all’interno di una monarchia ingessata e l’attenzione costante dei media. “Ma la sua sincera onestà, la sua modernità e la sua umana compassione galvanizzeranno una nazione, seppur minacciando l’influenza della royal family sull’Inghilterra”, spiega la trama.

Lo spettacolo è andato in scena in anteprima qualche giorno fa a San Diego, negli Stati Uniti, ma le critiche non sono state molto generose.