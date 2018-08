Volantino "anti-donne" in Curva Nord: bufera sugli ultras della Lazio

Sta facendo il giro del web - e indignando - il volantino diffuso da un gruppo di tifosi laziali in cui si invitano le donne a non oltrepassare la "trincea" della decima fila della Curva Nord in quanto "luogo sacro da rispettare".

"La Nord per noi rappresenta un luogo sacro - si legge - Un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo Donne, Mogli e Fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla 10 fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori". Firmato il Direttivo Diaboliko Pluto.

Naturalmente gli autori di questo capolavoro hanno fatto a pugni anche con la grammatica, oltre che con il senso civico, come fa notare RomaToday che riporta la notizia: "Donne", "Mogli", "Fidanzate", tutte con la lettera maiuscola, forse per una perversa forma di rispetto, chi lo sa. Non è la prima volta che in curva laziale girano volantini di dubbio gusto, come quello dello scorso anno quando alcuni tifosi bianco-celesti che avevano attaccato delle figurine di Anna Frank con la maglia della Roma.

Tanti i commenti sui social. "In Arabia Saudita le donne possono finalmente entrare negli stadi, ma in settori dedicati e senza contatti con gli uomini. Si sono ispirati alla curva nord", scrive Ulixes. "Ma le donne laziali non dicono nulla?", domanda Laura. "Quei biglietti in curva nord sono misogini e discriminatori nei confronti delle donne, spero che il tutto arrivi alla Lazio, deve prendere dei provvedimenti", è il pensiero di Silvia.