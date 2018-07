Malena a un anno dall'Isola: "Ora apprezzano la mia persona, signore di 80 anni mi chiedono selfie"

"La mia vittoria è stata totale quando ho visto una signora di 80 anni che mi ha chiesto il selfie" così Malena, ospite del Mediterranean Pride, ha parlato della popolarità raggiunta grazie all'Isola dei Famosi.

Nell'intervista rilasciata a Napoli Today, l'attrice hard lanciata da Rocco Siffredi ha spiegato: "La mia vittoria è avere il consenso da chi apprezza la mia persona". Il reality è stato molto importante per lei, per farsi conoscere dal grande pubblico, ma soprattutto per riavvicinarsi alla famiglia che non ha preso bene la sua scelta di entrare nel mondo dell'hard: "Non hanno reagito benissimo. La mia è una famiglia molto allargata. Mia madre mi ha detto che non condivideva la mia scelta, ma che sarò sempre la sua Milena e fino a quando tornerò a casa con il sorriso per lei andrà sempre tutto bene. Può non accettare il mio lavoro, ma quello che sono sì e questo mi rende il cuore leggero. Mio padre non lo vedevo da molto, dopo le mie scelte, ma due settimane fa finalmente mi ha detto che pur non accettando le mie scelte posso fare quello che voglio. Quello che conta è la persona e non le scelte lavorative e un genitore alla fine lo capisce".

Ed è questo il consiglio che Malena dà a tutti quei ragazzi che non riescono a fare coming out: "Le prime persone in cui cercare comprensione sono sicuramente i genitori. Ovviamente all'inizio non è facile, ma le persone che ti amano ti accettano per quello che sei. Io sono figlia unica e posso dire che la famiglia è stata fondamentale in questo caso".