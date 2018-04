Allatta in università, mamma allontanata per non "urtare" gli studenti

Una donna che stava allattando il figlio è stata allontanata da una guardia giurata dal chiostro universitario di via d'Azeglio a Parma. Il suo compagno, Simone Younes, ha denunciato tutto in una lettera al quotidiano La Gazzetta di Parma.

Scrive Younes:

Martedì 17 aprile verso le 12 e 40 sono uscito dall’aula di studio della biblioteca umanistica dei Paolotti e ho incontrato la mia compagna e il nostro figlio di due mesi sotto il porticato che si trova sul lato di via D’Azeglio

In quel momento la mia compagna si è trovata nelle condizioni di dover allattare il pargolo, per cui si è seduta ,si è coperta con la sciarpa e l’ha attaccato al seno per saziarlo. Nulla di strano e nulla di più naturale. Neanche cinque minuti dopo è uscita una guardia giurata dal suo ufficio che, senza nemmeno salutarci, ci ha invitati a spostarci dicendo che non era una zona per l’allattamento dei neonati e che dovevamo considerare la sensibilità degli studenti, precisando che un’area universitaria non era adatta a queste scene