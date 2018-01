Matrimoni d’inverno, consigli per vestirsi con stile senza morire di freddo

Invitate di un matrimonio d’inverno, coraggio: vi tocca.

Le nozze dell’amico e del parente che così generosamente ha incluso la vostra presenza nella lista dei fortunati ospiti, richiedono più impegno del solito nella scelta di un outfit che deve centrare almeno due onerosi obiettivi:

Risultare decorosa per un evento esigente cura, eleganza, attenzione al dettaglio;

Assicurare il necessario tepore affinché l’indossatrice non sia esposta al rischio di intirizzimento dovuto alle temperature rigide del periodo.

Si badi: rivolgersi all’utenza femminile non è un dettaglio casuale scaturito dall’idea che solo le donne debbano prestare attenzione all’estetica da gran sera. Tutt’altro.

L’esclusione della cerchia maschile dal contesto prettamente stagionale dell’evento è dettata dall’inevitabile armamentario di tessuti coprenti che per tradizione pone i signori uomini al riparo da intemperie, folate di vento e pioggia battente, molto probabili in una serata invernale.

Certo, la semplicità della scelta dell’abito - giacca e cravatta, cappotto, sciarpa – non esime comunque dalla selezione adeguata dei singoli elementi per un’occasione non comune, ma bisogna ammettere che la platea maschile parte avvantaggiata rispetto alla certezza di patire il freddo. (Solo un appunto: uomini, se indossate una maglia della salute sotto la camicia non ditelo, ché non è un indumento di cui andare fieri).

