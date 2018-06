Meghan rompe di nuovo il protocollo con un gesto tenerissimo ma i fan la difendono

Meghan Markle continua a scontentare gli esperti di etichetta ma i fan della casa Reale sono con lei.

La neoduchessa del Sussex, sposa del principe Harry, è stata nuovamente oggetto di critiche per il suo comportamento durante le cerimonie ufficiali a cui è chiamata a partecipare.

L’ultima in ordine di tempo? Aver cercato di prendere la mano dell'augusto consorte durante un evento formale (cosa proibitissima dal protocollo, che vieta ai reali di mostrare segni di affetto in pubblico). Durante lo stesso evento, Meghan Markle si era attirata gli strali dei critici anche per aver accavallato le gambe mentre era seduta vicino alla regina Elisabetta: anche qui, il suo gesto era stato considerato una grave mancanza di rispetto nei confronti di Sua Maestà.

Meghan Markle offende la regina? La replica alle critiche

Ma sui social c’è chi difende a spada tratta l’ex attrice americana diventata ora membro della famiglia reale.

“Lasciate in pace quella ragazza”, scrive un utente su Instagram. Altri invece negano che Meghan abbia cercato di prendere la mano del marito in pubblico, invitando a riguardare il video che sembrerebbe incriminare la duchessa di Sussex, scrivono i tabloid britannici.

Non sarà forse ancora amata con la principessa Diana (che pure non fu mai esente da critiche feroci), ma Meghan Markle può contare evidentemente su uno stuolo di fan che apprezzano la ventata di aria fresca che la giovane statunitense ha portato tra i corridoi di Buckingham Palace, rispetto alla cognata Kate Middleton, fin troppo seriosa e rispettosa delle regole - scritte e non scritte - di casa Windsor.