"Melania, sorridi", ma l'espressione forzata della First Lady diventa virale (VIDEO)

"Say cheese" è il modo di dire utilizzato dagli americani quando, di fronte ad un obiettivo, decidono di sorridere per avere una foto ricordo che sia raggiante. Ma Melania Trump no. Ieri la First Lady d'America era decisamente restia a dire "cheese". E così il marito Donald Trump l'ha incalzata per mostrarsi contenta di fronte al parterre di fotografi.

"Melania, sorridi", chiede Trump, e Melania (non) esegue. Il presidente e l'ex modella si sono recati in visita al santuario di Washington dedicato a Papa Giovanni Paolo II. La coppia ha posato per una serie di foto. E mentre il presidente ha esibito un largo sorriso, la moglie ha offerto un'espressione tirata.

I video diventati virali sui social mostrano un breve botta e risposta di coppia. Melania, dopo le parole del marito, abbozza un sorriso con risultati rivedibili.