Chi è Michelle Bolsonaro, la neo 'primeira dama' del Brasile

Il suo nome è Michelle, proprio come l'ex first lady degli Stati Uniti. E, con Michelle Obama, sembra avere molto da condividere. La raffinatezza, il sorriso smagliante, ad esempio, e anche l'impegno nel sociale. Stiamo parlando di Michelle Bolsonaro - o lady Bolsonaro - la moglie del neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

Nel corso della campagna elettorale che ha portato alla vittoria del marito, lo ha sostenuto, ma sempre un passo indietro, cercando di evitare i riflettori, cercando di salvaguardare la sua vita privata, le sue figlie, il suo impegno in ambito sociale. Andiamo, allora, a conoscere un po' meglio chi è Michelle de Paula Firmo Reinaldo, la terza moglie di Jair Bolsonaro, nonché neo 'primeira dama' del Brasile.

Michelle Bolsonaro, l'impegno sociale

Lady Bolsonaro ha 36 anni e da diverso tempo è impegnata nel sociale, conosce la lingua dei segni, con la quale ha anche ringraziato i suoi connazionali, poco prima del discorso di insediamento pronunciato dal marito, per la solidarietà espressa 'durante i momenti difficili passati di recente', in riferimento all'attentato subito nel settembre scorso, durante la campagna elettorale. Un linguaggio imparato da bambina e del quale si serve per lavorare come volontaria in una comunità di sordomuti. Dedica parte delle sue giornate a persone con disabilità e si occupa di tradurre i messaggi del marito nella lingua dei segni.

Lo stile di Michelle Bolsonaro

In quanto a stile, Michelle Bolsonaro è discreta, semplice e molto credente, di professione evangelica battista. Trentasei anni, originaria di Brasilia, in questi mesi ha fatto molto parlare gli esperti di moda, soprattutto per il vestito rosa cipria con scollo a barca indossato durante la cerimonia. Un tocco di stile che non è passato inosservato e che richiama molto quello di Michelle Obama (i fashion addicted più attenti hanno notato una certa somiglianza con l'abito color champagne di Naeem Khannon, sfoggiato da Michelle Obama durante una cena di gala del 2016).

Il matrimonio di Jair e Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro è la terza moglie del neo presidente brasiliano. I due si sono incontrati nel 2007. Lei aveva 27 anni e, al tempo, era segretaria alla Camera dei deputati. Lui aveva il doppio dei suoi anni e dopo averla incontrata le fece un'offerta di lavoro. Il matrimonio tra i due arrivò circa un anno dopo (nel 2008) con rito civile e, sei anni dopo, con rito religioso. Lasciato l'incarico in virtù di una legge nazionale sul nepotismo che impediva ai due di lavorare insieme, oggi si occupa di volontariato nella Chiesa.

Michelle Bolsonaro, origini e figlie

Ha origini umili la neo primeira dama brasiliana: viene dalla periferia e il padre era un autista di autobus. E, proprio come l'ex first lady americana, ha due figlie : una ragazza di 16 anni nata da un precedente matrimonio e una bambina di 8 anni frutto del matrimonio con Jair.

Non sappiamo se Michelle Bolsonaro riuscirà ad ottenere lo stesso successo di Michelle Obama e ad essere tanto amata dal popolo, ma visto il suo impegno nel sociale, il suo carisma, la sua semplicità, la moglie del presidente brasiliano ha tutte le carte in regola per poterci riuscire.