Il ministro che va in ospedale in bici per partorire 

Julie Anne Genter, ministro per le donne in Nuova Zelanda, è andata in ospedale pedalando sulla sua bicicletta per mettere al mondo il suo primo figlio. Genter, deputata verde e appassionata ciclista, ieri ha fatto in bici il tragitto di un chilometro da casa fino al City Hospital Auckland.

“Io e il mio compagno siamo andati in bici perché non c’era posto in auto per la squadra di supporto… mi ha messo anche di ottimo umore” ha scritto sui social media accanto a un foto con la bici. Genter è incinta di 42 settimane ed è stata ricoverata per un’induzione. Non è solo ministra per le donne, ma anche vice ministro dei Trasporti nel governo di centrosinistra neozelandese. Una portavoce del partito verde ha detto oggi che il bimbo non si è ancora fatto vedere.

Qualche settimana fa la premier Jacinda Ardern è tornata al lavoro dopo aver avuto a giugno la prima figlia Neve. Ardern, eletta lo scorso anno, è la seconda donna premier al mondo ad partorire un figlio mentre è in carica, dopo la pakistana Benazir Bhutto nel 1990.