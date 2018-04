Addio MonnyB, è morta la blogger culinaria Monica Brenna

Lutto nel mondo della tv: all'età di 48 anni è morta la blogger e giornalista Monica Brenna, conosciuta dai suoi fan con il nome d'arte “MonnyB”, oltre che per aver condotto diversi programmi televisivi legati alla cucina, andati in onda su Rete 4 e Gambero Rosso Channel. Nata a Boves, in provincia di Cuneo, da molti anni viveva a Torino. A portarla via dall'affetto dei suoi cari un male incurabile, contro cui lottava da diverso tempo.

Monica, grazie anche al suo sorriso e alla sua simpatia, riusciva ad applicare la fantasia ai fornelli, insegnando al pubblico come cucinare pietanza semplici, gustose e allo stesso tempo belle da vedere e stuzzicanti. Nel 2010 aveva anche pubblicato il libro “La cucina senza tempo (da perdere)” in cui spiegava come cavarsela fra spesa e cucina e come mettere insieme la tradizione alle nuove tendenze.

Commovente il ricordo di “Gambero Rosso Channel", famoso canale di cucina del bouquet di Sky: “Carissima Monny, ‘Semplicemente ciao’ da noi tutti di Gambero Rosso Channel. Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai”, la ricordano, annunciando anche una puntata speciale del suo programma, “Semplicemente Monny B”.