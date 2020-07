E’ morta Nicole Thea, la ballerina influencer che raccontava la gravidanza sui social

Nicole Thea, la ballerina e influencer londinese diventata molto famosa sui social per i video con cui su Youtube raccontava l'esperienza della sua gravidanza, è morta sabato scorso a 24 anni. Thea era incinta di un bimbo a cui avrebbe dato il nome di Reign e, stando ad un post pubblicato sul suo account dalla madre, nemmeno il nascituro è sopravvissuto. "È con grande tristezza che devo informarvi che Nicole e il figlio che lei e Boga aspettavano, Reign, sono morti tristemente sabato mattina", ha scritto la madre senza specificare le cause del decesso.

Per volontà della stessa famiglia, i video già programmati su Youtube e sui social non verranno bloccati ma continueranno ad essere pubblicati nei prossimi giorni. Negli ultimi filmati Nicole aveva iniziato a documentare la sua gravidanza raccontando la sua esperienza di futura mamma. Thea aveva diversi partner pubblicitari per i suoi contenuti social, nonché una linea di gioielli e ciglia finte chiamata The Thea Kollection.