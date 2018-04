Nadia Toffa sorridente con la sua mamma: “È una donna speciale”

Quando un personaggio dello spettacolo condivide con i suoi fan le vicende più intime della sua vita, quelle belle come quelle pure quelle più dolorose, è come se diventasse un amico, un parente, comunque ben altro rispetto a un distante protagonista della tv rinchiuso nel perimetro della scatoletta televisiva.

Raccontando con il cuore in mano della sua malattia in diretta tv a ‘Le Iene’, dopo essersi sentita travolta dal gigantesco affetto successivo alla notizia del suo malore, Nadia Toffa è diventata davvero una di noi.

Una che quando condivide sui social una foto per annunciare che finalmente sta bene e torna in tv, oppure per avvisare che si sente provata dalle cure e non può partecipare alla puntata dello show della domenica, è meravigliosamente travolta da una valanga di affetto scritto che, puntuale, è arrivato anche ora che ride, bellissima, accanto alla sua mamma.

“Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica Una giornata favolosa” ha scritto Nadia sfoggiando il sorriso di figlia orgogliosa di presentare ai suoi ‘amici’ la donna che ha il suo stesso sguardo.

E i commenti, anche stavolta, sono arrivati numerosi. Vedere una figlia e una mamma così, con le labbra socchiuse alla vita sempre, nonostante tutto, è un tripudio di positività che merita la condivisione.