Apre una boutique islamica: “Veli e vestiti pensati per donne musulmane, ma non solo”

Un negozio di abbigliamento tutto suo dedicato alle donne musulmane ma non solo: il sogno di Keltoum Kamal Idrissi si è realizzato oggi, con il taglio del nastro del suo negozio di abbigliamento bolognese "Hijab Paradise", il paradiso dello hijab, ovvero il velo/turbante di tradizione muslim.

La storia di questa giovane ragazza è raccontata da Erika Bertossi su Bologna Today che riporta il cammino seguito dalla 23enne prima di raggiungere l’ambito obiettivo.

Keltoum, hai solo 23 anni: da quando sognavi questo negozio e come sei riuscita a rendere concreto questo sogno?

"Da quando mi sono diplomata in ragioneria ho sempre lavorato e sono riuscita a mettere via dei risparmi. Non molti, ma abbastanza per dare vita a questo progetto: un negozio principalmente dedicato alla moda delle donne musulmane, ma non solo: oltre alle stole ci sono anche gonne e pantaloni per tutti, non certo un esclusiva per le islamiche. Anzi, invito le ragazze a venire a dare un'occhiata".

Tu sei di Cesena, perché hai aperto il negozio proprio a Bologna?

"Bologna credo sia un buon mercato, è una città multiculturale e vivace. Inoltre dista solo un'ora di treno da Cesena, dove vivo con la mia famiglia di origini marocchine. Per il momento farò la pendolare, ma spero un giorno di potermi trasferire qui in pianta stabile: vorrebbe dire che la mia attività procede bene!".

Continua a leggere l’intervista su Bologna Today