Nozze di massa: 4mila coppie si dicono sì nello stesso preciso momento

Si sono giurate amore eterno in contemporanea, mettendosi l'anello al dito nello stesso preciso momento. Migliaia di coppie si sono sposate in Corea del Sud in un matrimonio di massa al Cheongshim Peace World Center di Gapyeong, organizzato per commemorare il sesto anniversario della morte di Sun Myung-moon fondatore e autoproclamato messia della Chiesa dell'Unificazione, presidente della Universal Peace Federation.

Tra coriandoli, cuoricini luminosi e fuochi d'artificio, alla cerimonia solenne hanno partecipato anche 28mila persone collegate online da 190 paesi.