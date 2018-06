Chi è Nunzia Amato, eletta "Miss Mondo Italia": tutte le foto

Si chiama Nunzia Amato, napoletana di San Gennaro Vesuviano, la nuova Miss Italia nel Mondo. Ventun'anni, la bellla partenopea ha vinto la finale nazionale a Gallipoli, e rientra quindi tra le bellezze che si sfideranno nella finalissima di Miss World.

Come riporta NapoliToday.it, l'ultimo atto si svolgerà in Cina, sull'isola di Sanya, a dicembre. "Un sogno bellissimo", spiega Nunzia dopo la finale vinta, emozionata mentre si rivolge al conduttore della serata, il napoletano Stefano De Martino. Nunzia studia Giurisprudenza: "Mi piacciono le nuove esperienze, non mi aspettavo di raggiungere questo traguardo".

