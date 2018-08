Pelle fragile e rugosa a 27 anni, la rivincita di Sara: “Mi sento bella perché sono unica”

Sara Geurts ha 27 anni, ma a causa di una rara malattia genetica - la sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) - che rallenta la produzione di collagene, ha una pelle fragile e rugosa, simile a quella di un’anziana.

Non è stato facile per Sara accettare la sua condizione dovuta alla patologia diagnosticata dai medici quando aveva solo 10 anni, di tempo ce n’è voluto molto. Ma adesso è diverso: Sara ha fatto pace con quel corpo, rendendolo un esempio utile per incoraggiare le persone a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e a far conoscere a quante più persone possibile la sindrome di Ehlers-Danlos.

“Mi sento bella perché sono unica, ma se me lo avessi chiesto tre o quattro anni fa, sarei stata coperta di magliette e probabilmente mi sarei rifiutata di parlarne”, ha dichiarato al sito Health la ragazza di Minneapolis che ha passato gran parte della vita a coprire il suo corpo fino alla decisione netta di cambiare radicalmente, anche grazie all’aiuto dei suoi amici e della sua famiglia.

“La strada verso l’amor proprio non è un viaggio che finisce, devi sempre darti dei piccoli promemoria per non scivolare di nuovo nella vecchia mentalità negativa”, ha ammesso ancora Sara che sul suo account Instagram che conta 73 mila follower, è seguita come una modella, una vera influencer in grado di trasmettere fiducia e amore verso se stessi.

Cos’è la sindrome di Ehler-Danlos

La sindrome di Ehler-Danlos è un gruppo di malattie ereditarie del tessuto connettivo che colpisce in media una persona su 5 mila. Le alterazioni sono dovute a modificazioni delle molecole che costituiscono il tessuto, primo fra tutte il collagene. Le conseguenze possono essere diverse: nel caso di Sara, la pelle è estremamente mobile rispetto ai tessuti sottostanti, è flaccida e rugosa.

L’EDS può interessare qualsiasi area del corpo che ha tessuto connettivo, che include la pelle ma anche muscoli, tendini, legamenti, vasi sanguigni e organi.